Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новорожденного обнаружили в мусорном пакете, который несла в зубах бродячая собака

В Ливане прохожий спас младенца, которого несла в мусорном пакете бродячая собака

close
100%
Shutterstock

В Триполи прохожий отобрал у бездомной собаки пакет с новорожденной девочкой, младенца с синяками и ушибами госпитализировали. Об этом сообщает портал Arab News.

Мешок для мусора несла в зубах бездомная собака, плач младенца услышал проходивший мимо мужчина. Он сумел отобрать у животного пакет и обнаружил в нем новорожденную девочку.

Ребенка доставили в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами. Медики установили, что младенец родился несколько часов назад, состояние найденной девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Отмечается, что ребенка нашли в нежилом районе, полиция устанавливает родителей, которые могли выбросить девочку. История вызывала резонанс среди жителей Триполи, в социальных сетях многие оставляют возмущенные комментарии в адрес матери новорожденной.

«В собаке гораздо больше человечности, доброты и сострадания, чем в некоторых людях», — пишут местные жители.

Ранее в Колумбии обнаружили выживших после майской авиакатастрофы детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях