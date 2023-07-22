Новорожденного обнаружили в мусорном пакете, который несла в зубах бродячая собака

В Триполи прохожий отобрал у бездомной собаки пакет с новорожденной девочкой, младенца с синяками и ушибами госпитализировали. Об этом сообщает портал Arab News.

Мешок для мусора несла в зубах бездомная собака, плач младенца услышал проходивший мимо мужчина. Он сумел отобрать у животного пакет и обнаружил в нем новорожденную девочку.

Ребенка доставили в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами. Медики установили, что младенец родился несколько часов назад, состояние найденной девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Отмечается, что ребенка нашли в нежилом районе, полиция устанавливает родителей, которые могли выбросить девочку. История вызывала резонанс среди жителей Триполи, в социальных сетях многие оставляют возмущенные комментарии в адрес матери новорожденной.

«В собаке гораздо больше человечности, доброты и сострадания, чем в некоторых людях», — пишут местные жители.

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