На юге Украины повреждены пункты хранения зерна

При ударе по южной части Украины получили повреждения пункты хранения зерна и промышленные объекты. Об этом сообщает госслужба специальной связи и защиты информации страны в своем Telegram-канале.

«Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты», — говорится в сообщении.

При этом в службе не уточнили, о каком регионе идет речь.

Утром 22 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие. По словам Лысака, никто из жителей не получил ранения в результате произошедшего.

В ночь с 21 на 22 июля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.