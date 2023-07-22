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На юге Украины повреждены пункты хранения зерна

На юге Украины повреждения получили пункты хранения зерна и промышленные объекты

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Efrem Lukatsky/AP

При ударе по южной части Украины получили повреждения пункты хранения зерна и промышленные объекты. Об этом сообщает госслужба специальной связи и защиты информации страны в своем Telegram-канале.

«Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты», — говорится в сообщении.

При этом в службе не уточнили, о каком регионе идет речь.

Утром 22 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе повреждено промышленное предприятие. По словам Лысака, никто из жителей не получил ранения в результате произошедшего.

В ночь с 21 на 22 июля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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