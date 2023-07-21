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В Ростовской области локализовали пожар на складе

Под Ростовом локализовали пожар на складе с макулатурой на площади 2,5 тысячи квадратов

Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что пострадавших в результате случившегося нет. В ликвидации задействованы 70 человек и 22 единицы техники.

Также в тушении был задействован Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который сбросил на пожар в общей сложности 39 тонн воды.

Ранее стало известно, что пожар произошел на складе с макулатурой в Аксае Ростовской области, по данным МЧС, площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

21 июля сообщалось, что пожарный спас из горящей многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве семимесячного ребенка. По информации источника, спустя час после возгорания из квартиры, расположенной на девятом этаже, над эпицентром пожара, вынесли грудного ребенка. Девочка надышалась угарным газом. Спасатель передал ребенка врачам в реанимацию. Вместе с матерью их отвезли в больницу.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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