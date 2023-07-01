Ожидание в пробке на подъездах к Крымскому мосту сократилось до трех часов

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться, передает ТАСС.

По его словам, время ожидания со стороны Кубани составляет до трех часов, со стороны Крыма – 20 минут.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 6 км.

Как сообщили местные власти, водителям, ожидающим в очереди на подъезде к мосту со стороны Кубани, организована раздача питьевой воды.

Многокилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту 1 июля. Утром его длина достигала 5 километров. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.