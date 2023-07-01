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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

ТАСС: в Запорожской области заявили о погибшем и раненом в результате обстрела ВСУ Токмака

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Aaron Favila/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 1 июля, совершили обстрел города Токмак в Запорожской области, который, по предварительным данным, велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.

Как заявил представитель оперативных служб, обстрел был осуществлен в 15.50 мск. По его словам, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

Также представитель оперативных служб указал, что в результате атаки были повреждены пять жилых домов.

Ранее сообщалось, что девять человек были ранены во время обстрела морского порта Бердянска Запорожской области со стороны украинских военных.

До этого стало известно, что система противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразила удар ВСУ в районе города Токмак в Запорожской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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