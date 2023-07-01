Макрону ответили на слова о связи протестов с видеоиграми

Лидер французской правоцентричной партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли видеоигр в уличных протестах и беспорядках в стране. Заявление было сделано Филиппо в Twitter.

«На данный момент Макрон обвиняет «видеоигры», которые «одурманили бунтовщиков»! С таким уровнем анализа беспорядки закончатся нескоро», — заявил политик.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые молодые люди копируют жестокие видеоигры, которые «одурманили» их, и призвал родителей не пускать их на улицы. Также французский лидер заявил о необходимости ужесточить цензуру в стране, сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что число задержанных за ночь протестов увеличилось до 1300.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.