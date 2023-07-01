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Во французском Лионе полицейские получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков

Figaro: семь полицейских в Лионе получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков ночью

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Pascal Rossignol/Reuters

Семь полицейских во французском Лионе получили огнестрельные ранения прошедшей ночью из-за беспорядков, которые вспыхнули по всей Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Об этом сообщает газета Figaro, ссылаясь на источник в полиции.

«В Лионе пострадали 27 полицейских в ночь с пятницы на субботу, семеро из них были задеты выстрелами помпового оружия», — отмечается в публикации.

Уточняется, что один из пострадавших сотрудников полиции получил ранение в глаз и щеку. Его в скором времени должны прооперировать. Еще четверо полицейских получили ранения в ногу. По мнению источника издания, правоохранителей спасло то, что они находились примерно в 20 метрах от открывшего стрельбу.

Французский телеканал BFM TV, ссылаясь на МВД страны, сообщал, что за одну ночь в ходе беспорядков были задержаны 994 человека. Ранения получили 79 человек, было сожжено 1350 автомобилей, также повреждения получили 234 здания

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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