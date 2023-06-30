Советник врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока заявила, что украинская сторона вербует несовершеннолетних детей в регионе через видеоигры. Об этом она сказала в Госдуме на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева, передает РИА Новости.

По словам Сороки, власти ЛНР получают информацию о вербовке несовершеннолетних — зафиксировано очень много фактов. Она указала, что есть проработанная доподлинная информация со свидетелями, которая дает основание считать, что украинские спецслужбы «пагубно влияют на умы нашей молодежи».

Советник врио главы ЛНР подчеркнула, что для властей республики важно работать с международными правовыми актами, однако со стороны Запада заметно огромное противостояние — западные страны игнорируют преступления киевского режима, совершаемые на протяжении девяти лет.

Сорока указала, что власти ЛНР могут выстраивать свои расследования «постатейно» в соответствии с конвенцией ООН о защите прав ребенка и уже подготовили ряд материалов в соответствии со статьями.

В октябре 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о том, что спецслужбы Украины с 2014 года вербуют подростков.

27 июня зампостпреда при ООН Мария Заболоцкая рассказала о попытках спецслужб США вербовки дипломатов из России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.