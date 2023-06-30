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В Ростове-на-Дону мужчина надругался над 15-летним подростком в местной гостинице

В одной из гостиниц Ростова-на-Дону 46-летний рецидивист изнасиловал школьника

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Взрослый мужчина надругался над школьником в ростовской гостинице. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

Инцидент, по данным источника, произошел в гостинице «Эльбузд» на Профсоюзной улице уже некоторое время назад. Пострадавший мальчик не сразу решился рассказать своей матери о том, что в одном из гостиничных номеров его изнасиловал 46-летний мужчина.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Правоохранители, как пишет канал, уже задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый россиянин. Однако, каким именно образом рецидивист оказался наедине с 15-летним школьником, пока не ясно.

Фигуранту по инкриминируемой ему статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее задержанного за развращение приемного сына петербуржца обвинили в изнасиловании собственной новорожденной дочери.

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