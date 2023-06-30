Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 100 россиян, сбежавших из-за мятежа Пригожина, попросились домой

Mash: 116 россиян захотели вернуться домой после мятежа Пригожина

close
100%
Depositphotos

116 россиян обратились за помощью в российское Министерство иностранных дел и попросили вернуть их обратно после мятежа Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, некоторые из них купили резко подорожавшие билеты в страны СНГ и Грузию и остались практически без средств к существованию за границей, в связи с чем не могут купить билеты домой. Всем желающим вернуться на Родину выдали свидетельство на возвращение.

«Обычно помогают деньгами фонды, спонсоры или добровольцы. Но если таких не найдут — то придется самим финансировать ошибки прошлого уик-энда», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях