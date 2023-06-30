Более 100 россиян, сбежавших из-за мятежа Пригожина, попросились домой

116 россиян обратились за помощью в российское Министерство иностранных дел и попросили вернуть их обратно после мятежа Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, некоторые из них купили резко подорожавшие билеты в страны СНГ и Грузию и остались практически без средств к существованию за границей, в связи с чем не могут купить билеты домой. Всем желающим вернуться на Родину выдали свидетельство на возвращение.

«Обычно помогают деньгами фонды, спонсоры или добровольцы. Но если таких не найдут — то придется самим финансировать ошибки прошлого уик-энда», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.