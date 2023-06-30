Петербуржца задержали за выстрелы из пистолета, якобы направленные в сторону людей

Петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в нарушении покоя местных жителей. Как сообщает «Фонтанка», мужчина мог выстрелить в их сторону.

Инцидент произошел днем в четверг, 29 июня, в районе сквера Раисы Штрейс на Пулковском шоссе. По данным очевидцев, обратившихся к правоохранителям, неизвестный открыл огонь из предмета, напоминающего пистолет, в сторону людей. Никто в результате нескольких выстрелов не пострадал.

При этом уже через четверть часа сотрудники МВД смогли задержать подозрительного мужчину с оружием без номера. Выяснилось, что 49-летний россиянин уже попадал в поле зрения органов внутренних дел по делу о незаконном хранении бездымного пороха. В этот раз, как уточняется, боеприпасы при нем не были обнаружены. И, по имеющимся данным, стрелял он в воздух.

В итоге петербуржца после составления протокола о мелком хулиганстве доставили в спецприемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматики в центре Петербурга.