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В школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины

В школах с 1 сентября 2024 вместо ОБЖ будет предмет «Основа безопасности и защита Родины»

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Pixabay

В российских школах с 1 сентября 2024 вместо ОБЖ появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», сообщила замдиректора департамента госполитики Минпросвещения Анна Тимофеева, передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент формируется рабочая группа, которая займется этой программой, в нее войдут представители Минобороны и МЧС.

Параллельно министерство планирует вести работу над новым учебником по этому предмету, сказала она.

Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к руководителю Министерства просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести для школьников практические общественно значимые занятия «Важные дела».

Парламентарий напомнила, что с сентября 2022 года в школах проводятся внеурочные занятия «Разговоры о главном», направленные на нравственное просвещение учащихся. При этом, по мнению Лантратовой, теоретические знания необходимо закреплять на практике. На нравственное развитие ребенка оказывает влияние помощь другим людям, подчеркнула она.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство может переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины».

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