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Владимир Путин посетил мультимедийный фонтан в Дербенте

Президент России побывал в парке Дербента с мультимедийным фонтаном от Сбера

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Пресс-служба Сбера

Президент России Владимир Путин после совещания по вопросам развития туризма в Дербенте посетил мультимедийный фонтан, который был построен на средства Сбербанка в парке Низами Гянджеви.

Отмечается, что президента туда пригласил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Нам еще предстоит сегодня посетить одну площадку в Дербенте - это мультимедийный фонтан, который был построен за счет средств Сбербанка. Я хотел бы Сбер поблагодарить за то, что они так активно включаются в программу реализации наших предложений по развитию города Дербента», — сказал он.

В парке местные жители встретили Путина аплодисментами и восторженными возгласами. Молодые горожане буквально окружили российского лидера, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.

Напомним, в июле прошлого Сбер открыл в дагестанском Дербенте крупнейший в России фонтан, где можно устраивать светомузыкальные шоу. Кроме того, под комплексом располагается интерактивный музей. Отмечается, что мультимедийный фонтан имеет 1,3 тыс. световых прожекторов, два видеопроектора и акустическую систему. Современная программа управления позволяет создавать различные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Также есть уникальная для российских фонтанов опция — «огонь на воде». Кроме того, имеется площадка для запуска фейерверков.

За год фонтанный комплекс в Дербенте стал местом притяжения для местных жителей и гостей города. Горожане приезжают сюда в дни свадеб, дней рождения и других торжеств.

Сбербанк уделяет особое внимание развитию городской инфраструктуры регионов и повышении их туристической привлекательности – уникальные фонтанные комплексы Сбера радуют жителей уже десятков российских городов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин накануне прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой региона Сергеем Меликовым. Глава государства во время посещения мечети Джума в Дербенте получил в подарок Коран.

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