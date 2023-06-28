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Терапевт объяснил, как не допустить теплового удара

Терапевт Голоухов: чтобы не допустить теплового удара следует одеваться по погоде

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Depositphotos

Чтобы не допустить теплового удара, необходимо одеваться по погоде. В знойный день не следует кутаться с оглядкой на то, что вечером похолодает. Об этом «Невским новостям» сообщил терапевт Дмитрий Голоухов. Также он посоветовал больше пить жидкости.

«Симптомы зависят от степени удара. От слабости, вялости, головокружения и тошноты, до потери сознания, носового кровотечения, подъема температуры до 39-40 градусов», — рассказал врач.

Если перегрев все-таки случился, специалист посоветовал медленно охлаждаться. По его словам, нельзя сразу вставать под ледяной воздух кондиционера, а лишь выставить температуру чуть прохладнее той, при которой был получен тепловой удар, а затем постепенно ее снижать.

Ранее кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин рассказал, как распознать тепловой удар и снизить риск перегрева.

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