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Светлану Лободу встретили протестами в Харькове

Певица Светлана Лобода вступила в перепалку с протестующими против ее концертов в Харькове

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Телеканал «Интер»/LOBODA/YouTube.com

Певица Светлана Лобода вступила в Харькове в перепалку с 16-летней девушкой, которая пришла на ее уличный концерт с протестным плакатом «Харьков без Лободы», сообщает Telegram-канал НеМалахов.

«Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Ну кто дал тебе денег?» — стала спрашивать Лобода на глазах у толпы.

В ответ девушка заявила, что не верит в фальшивый патриотизм певицы.

Из толпы в адрес певицы прозвучали выкрики: »Украина без Лободы!»

Ранее сообщалось, что концерт певицы Лободы в Киеве был отменен из-за волны критики со стороны местного населения. Политолог Богдан Безпалько заявил, что этот инцидент показал отношение украинцев ко всем, кто хоть как-то был связан с Россией. По его мнению, все нынешнее украинское общество построено на отрицании «русскости» и России, на отрицании самого русского народа, на желании его деструкции.

Безпалько напомнил, что Лобода, несмотря на громкие заявления в поддержку ВСУ и отказ выступать в России, подверглась шквалу критики на родине за концерты на русском языке.

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