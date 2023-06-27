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В Санкт-Петербурге ищут юношу, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу на вечеринке

В Петербурге ищут юношу, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу, которая уснула на вечеринке

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов Московского района ищут молодого человека, которого подозревают в изнасиловании девочки-подростка на «вписке». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам региона.

По предварительным данным, в полицию обратилась мать школьницы. По ее словам, ее 15-летняя дочь рассказала психологу, что в ночь на 23 июня 2023 года она пошла в гости к 18-летнему юноше. Кроме них, там было еще несколько гостей. Школьница утверждает, что они выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать. Кто-то воспользовался состоянием девочки-подростка и изнасиловал ее.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Греции два пакистанца изнасиловали 18-летнюю британскую туристку на пляже. Обвиняемых приговорили к пожизненному заключению.

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