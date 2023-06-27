Россиянам рассказали, как выгодно отдохнуть в Турции этим летом

Перед тем, как запланировать поездку на отдых в другую страну, важно следить за курсом рубля, выбор стоит отдавать тем странам, где больше авиаперевозок. Об этом NEWS.ru рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что сейчас туристам предлагают бюджетные туры в Турцию, неделя отдыха там на двоих может обойтись в 70 тыс. рублей.

«Цена турецких гостинец больше зависит от их категорий, ценообразование здесь самое разнообразное. Наиболее дешевый вариант — это отели две или три звезды, а вот гостиницы четырех и пяти звезд больше отличаются между собой», — пояснил он.

Горин уточнил, что в прошлом году в среднем отдых на двоих в таких гостиницах обходился россиянам в 170 тыс. рублей, включая перелет, в этом году стоимость начинается от 220 тыс. рублей.

Специалист также добавил, что сделать прогноз, как долго продлится ситуация со спецпредложениями для туристов, сложно. По его мнению, в августе путешествия для россиян могут подорожать, особенно в премиальных гостиницах.

24 июня глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что рекордное ослабление курса лиры к американскому доллару (до отметки выше 25 лир за доллар по состоянию на 23 июня) не повлияет на стоимость отдыха в Турции для граждан России в краткосрочной перспективе.