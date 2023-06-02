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Очень теплый июнь пообещали примерно на 40% территории России

Гидрометцентр: июнь ожидается очень теплым примерно на 40% территории России

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Александр Кряжев/РИА Новости

Среднемесячная температура в июне будет выше нормы на 40% территории России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аномальное тепло ожидается в Приволжском федеральном округе и Западной Сибири.

Эксперт указал, что первый летний месяц будет очень теплым на огромной территории — от Волги до западных границ Якутии. Температуры выше нормы будет примерно на 40% территории страны, на остальной — около нормы.

Дождливее обычного, по прогнозам, месяц июнь будет в Ярославской, Тверской, Вологодской, Новгородской областях, а существенный избыток осадков прогнозируется в Ямало-Ненецком федеральном округе, Иркутской области и на западе Якутии.

Ранее сообщалось, что 30-градусной жары жителям столицы придется ждать до июля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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