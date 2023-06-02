Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге заявили о производстве гражданских беспилотников в 2023 году

Минпромторг РФ: производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит 6 тысяч штук

close
100%
Марина Пешкова

Заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак заявил, что производство гражданских беспилотников (БАС) в 2023 году составит более шести тыс. штук. Об этом сообщает ТАСС.

«По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы, но, возможно, эти цифры будут больше», — заявил Шпак.

По его словам, за прошлый год информации по производству гражданских беспилотников не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полеты беспилотных летательных аппаратов будет ждать уголовная ответственность.

При этом он призвал российских граждан в случае обнаружения в небе беспилотника сразу же звонить по номеру 112 и сообщить точные координаты, где конкретно это произошло.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях