В Минпромторге заявили о производстве гражданских беспилотников в 2023 году

Заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак заявил, что производство гражданских беспилотников (БАС) в 2023 году составит более шести тыс. штук. Об этом сообщает ТАСС.

«По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы, но, возможно, эти цифры будут больше», — заявил Шпак.

По его словам, за прошлый год информации по производству гражданских беспилотников не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полеты беспилотных летательных аппаратов будет ждать уголовная ответственность.

При этом он призвал российских граждан в случае обнаружения в небе беспилотника сразу же звонить по номеру 112 и сообщить точные координаты, где конкретно это произошло.