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Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе, объявлена воздушная тревога

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о серии взрывов в Харькове.

«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал мэр.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова сообщило, что в Индустриальный район Харькова попали две ракеты, на место выехали экстренные службы.

По данным издания, сейчас в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 1 июня украинский телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Харькове.

Перед этим воздушная тревога объявлена в украинской столице, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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