В Белгороде двое полицейских задержаны за «крышевание» 19-летней закладчицы с Украины

В Белгородской области сначала задержали закладчицу из Украины, а потом и двоих полицейских, обеспечивавших ее прикрытие перед правоохранительными органами РФ. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 27-летний и 36-летний сотрудники ППС были задержаны за «сотрудничество» с 19-летней уроженкой Украины. Мужчины были ранее знакомы с девушкой, которая приехала в РФ, чтобы заниматься незаконным распространением наркотических средств. На допросе она признала, что в начале мая спрятала на территории Белгорода 27 закладок, а перед этим вступила в сговор с местными полицейскими.

Правоохранители обещали ей сопровождение в ее нелегальной деятельности. По версии следствия, они обеспечили ей прикрытие, договорившись предупреждать об опасности, и позаботились о том, чтобы тайники с α-PVP были надежны.

Когда закладчицу задержали, она поделилась деталями преступной схемы. К настоящему времени мужчины уже уволены из органов внутренних дел, а в их отношении заведены уголовные дела по каждому факту сбыта и распространения наркотика.

В апреле выяснилось, что женщина в Нижнем Тагиле разносила наркотики с помощью кошки в детской одежде.