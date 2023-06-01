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Почти 150 мигрантов выдворят из страны после рейда в Подмосковье по жалобам местных жителей

«Осторожно, Москва»: после жалоб жителей Подмосковья из России могут выдворить 148 мигрантов

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В Подмосковье после жалоб жителей Котельников на мигрантов и рейда полиции из РФ будут высланы 148 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В мае жители Котельников записали видеообращение в адрес президента с просьбой разобраться с проблемами, которые на территории их города появились из-за наплыва мигрантов из Средней Азии.

После коллективной жалобы власти на ситуацию внимание обратили и начали двухнедельный рейд. В итоге на приезжих был составлен 951 протокол, а в полицию в общей сложности доставили 1 455 человек.

В ходе проверок по фактам нарушений мигрантами общественного порядка и сексуальных домогательств 148 человек, по данным источника, подлежат выдворению из страны.

В феврале прошлого года МВД предлагало обновить критерии «нежелательности» для мигрантов.

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