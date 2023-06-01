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Гладков опроверг информацию об обстреле автобуса в Белгородской области

Гладков: информация об обстреле автобуса в Белгородской области не подтвердилась

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле автобуса в Белгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, автобус оказался пустым. При этом в округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы.

Из-за попадания снаряда горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. Также в населенном пункте нет света.

Ранее сообщалось, что автобус с эвакуированными людьми якобы попал под обстрел в Шебекинском округе в Белгородской области.

Граждан ранее эвакуировали из опасных зон.

Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский район находится под массированным обстрелом, при этом речь о прорыве украинских военных не идет. Пострадали восемь человек.

Губернатор отметил, что жителей Шебекино и окрестных сел вывозят из района. Ситуация осложняется плотным огнем противника. Гладков призвал не эвакуироваться непосредственно во время обстрела, но при этом отметил при острой необходимости власти подгонят защищенную технику домам граждан.

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Обстрелы Белгородской области
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