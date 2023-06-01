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«Местечко поближе к морю»: стало известно, где мечтает пожить большинство россиян

Мебельная компания Mr.Doors: большинство россиян мечтает пожить возле моря

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Shutterstock

Многие россияне хотели бы пожить возле моря, показал опрос, посвященный выбору возможного места жительства, который провела мебельная компания Mr.Doors. С его результатами ознакомился Life.

Согласно опросу, «местечко поближе к морю» выбрали 64% граждан. На втором месте по популярности оказался вариант «городок в окружении гор», который набрал 24% голосов. В тройку лидеров с результатом 10% вошел вариант «какой-нибудь крупный мегаполис».

Некоторые опрошенные россияне предлагали собственные варианты. Например, часть респондентов отмечали, что готовы отправиться на отдых в любое место, однако постоянно жить хотели бы исключительно в России. А некоторые признались, что отдают предпочтению отдыху только в своей стране.

Ранее опрос компании «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что более половины россиян планируют взять отпуск этим летом, а начали его планировать еще зимой. Треть из них отправится отдыхать в Турцию, большинство из них уверены, что это обойдется дешевле.

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