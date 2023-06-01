В шахте в Ростовской области произошло обрушение породы

В Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» обрушилась порода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

По информации ведомства, обрушение породы произошло утром 1 июня. Информация об обрушении поступила в 06:40 часов по мск. В этот момент под землей находились 10 человек. Пострадавших среди них нет.

«На момент обрушения на данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно. Пострадавших нет», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что обрушение породы произошло в штреке шахты.

В феврале не менее 57 человек оказались в ловушке после обрушения угольной шахты в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они числились пропавшими без вести. Инцидент произошел в западной части автономного района.

До этого в Кемеровской области были приостановлены работы на шахте «Шерегешская» из-за обвала грунта.