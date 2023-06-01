Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В шахте в Ростовской области произошло обрушение породы

МЧС: в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошло обрушение породы

close
100%
РИА «Новости»

В Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» обрушилась порода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

По информации ведомства, обрушение породы произошло утром 1 июня. Информация об обрушении поступила в 06:40 часов по мск. В этот момент под землей находились 10 человек. Пострадавших среди них нет.

«На момент обрушения на данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно. Пострадавших нет», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что обрушение породы произошло в штреке шахты.

В феврале не менее 57 человек оказались в ловушке после обрушения угольной шахты в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они числились пропавшими без вести. Инцидент произошел в западной части автономного района.

До этого в Кемеровской области были приостановлены работы на шахте «Шерегешская» из-за обвала грунта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях