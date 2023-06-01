Телеканал «Дом»: в Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил украинский телеканал «Дом». Подробностей не приводится. Официальные лица ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, заявили городская и областная военные администрации.

Перед этим воздушная тревога объявлена в украинской столице, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.