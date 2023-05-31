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В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 22 годам колонии за вступление в ИГ*

В Ростове-на-Дону осужденного приговорили к 22 годам колонии за присягу и вербовку в ИГ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ростове-на-Дону ранее осужденного приговорили еще к 22 годам лишения свободы за вступление в ИГИЛ (организация запрещена в России) и вербовку участников. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, 14 ноября 2020 года Николай Глазунов записал аудиозапись произнесения присяги запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» и отправил ее неустановленному участнику ИГИЛ. Все это произошло на территории исправительной колонии по Ставропольскому краю.

Во время отбывания наказания подсудимый в период с 1 января по 20 марта 2021 года завербовал в организацию несколько человек.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. По совокупности приговоров он проведет 22 года в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

*   организация запрещена в России
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