Стали известны новые подробности атаки беспилотников на московский регион

Жилые дома в Москве, в которые попали беспилотники при атаке 30 мая, не были основными целями, сообщает «Коммерсантъ».

В статье говорится, что эксперты, осмотрев обломки дронов, сделали предварительные выводы, что заложенные в беспилотники взрывные устройства не сработали по двум причинам.

«Помимо работы средств радиоэлектронной борьбы на это повлияло и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями», — отмечается в публикации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США игнорируют атаки на Москву. По его словам, заявления Соединенных Штатов о теракте в Москве с применением беспилотников являются, по сути, «поощрением украинских террористов».

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.