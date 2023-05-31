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Роспотребнадзор назвал страны, где российские туристы могут подхватить опасную инфекцию

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске опасных инфекций в Южной Америке и Африке

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Depositphotos

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске подхватить опасные инфекции, от которых нет доступных вакцин, в ряде стран. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре призвали граждан России учитывать эту информацию при планировании путешествий.

«В первую очередь, это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Последние две инфекции распространены также в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна», — отметили в ведомстве.

В публикации подчеркивается, что для предотвращения малярии принимаются профилактические средства до въезда в страну, где есть это заболевание, а также весь период пребывания там и какое-то время после возвращения.

Кроме того, указали в Роспотребнадзоре, путешествующим в Юго-Восточную Азию, Африку, Центральную и Южную Америку необходимо очень тщательно относиться к санитарно-гигиеническим правилам — мыть руки, пить только бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, а также не покупать еду в сомнительных заведениях.

Также в ведомстве порекомендовали, прежде чем планировать поезду, поинтересоваться эпидемиологической ситуацией в выбранной стране.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов в интервью «Газете.Ru» перечислил опасные заболевания, которыми можно заразиться в путешествиях.

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