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У воинской части в Тверской области задержали украинца, подозреваемого в шпионаже

Mash: у воинской части в Тверской области задержали украинца с рацией и телефонами

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

У воинской части в Тверской области задержали гражданина Украины. Мужчину подозревают в шпионаже и попытке организовать диверсию. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, 43-летний мужчина пытался подойти к закрытой территории воинской части. Недалеко от ограды его заметили караульные полка, которые сообщили о подозрительном человеке группе быстрого реагирования. Мужчину задержали. У него обнаружили три смартфона и один кнопочный телефон, портативную радиостанцию, внешний аккумулятор и немного еды.

По предварительным данным, иностранец приехал в Россию из Хмельницкой области Украины. Мужчина поселился в поселке Селижарово Тверской области, где занимался продажей древесины. На допросе украинец отказался назвать причину своего появления у воинской части, расположенной в 100 км от его места жительства.

Ранее в Москве задержали украинца, оказавшегося «двойником» разыскиваемого россиянина.

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