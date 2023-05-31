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Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах РФ

Президент Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что диспансеризация детей в новых регионах прошла успешно.

«Что касается диспансеризации детей, она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты, поэтому нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения», — дал Путин поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова отметила, что такая процедура будет крайне востребованной.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России стоит ввести обязательную диспансеризацию детей.

В апреле сообщалось, что в России стартовала кампания, направленная на популяризацию диспансеризации среди населения страны. Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны.

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