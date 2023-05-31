Два населенных пункта в Белгородской области попали под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна.
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Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области.
Дрон вечером 30 мая нашли дачники в СНТ «Оазис». Это место расположено примерно в 90 километрах от границы с Украиной.
БПЛА упал возле жилого дома. В настоящее время саперы его изучают. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
До этого Shot сообщал, что на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае упал дрон-камикадзе.