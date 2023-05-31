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На Кавказе мужчину избили кнутом за оскорбления, а затем чуть не зарезали за попытку угона

Mash Gor: житель Кавказа ударил соседа кнутом, а потом ранил его ножом за повторное вторжение

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Depositphotos

Соседи поссорились в Кабардино-Балкарии, в результате чего один из них разбил другому машину, а другой — чуть его не зарезал. Историю конфликта двух жителей Кавказа рассказывает Mash Gor.

Первая ссора произошла между жителями Кабардино-Балкарии около года назад. Тогда один сосед сильно оскорбил другого, обругав при этом родственников оппонента. Обидевшийся мужчина взял кнут и как минимум один раз ударил им знакомого за оскорбления. Спустя несколько месяцев пострадавший решился отомстить владельцу кнута, дал ему пощечину и пригрозил расправой.

Через некоторое время россиянин воплотил задуманное в жизнь и явился в дом обидчика с ножом и топором. Хозяин жилья терпел угрозы мстителя по просьбе жены, но когда незваный гость сел за руль его автомобиля и врезался в столб поблизости, мужчина выхватил у соседа холодное оружие, с которым он к нему вторгся, и ранил им провокатора.

По данным источника, мужчина, ударивший недоброжелателя ножом, в результате судебных разбирательств получил условный срок.

Накануне сообщалось, что в Британии арестовали блогера, снимавшего видео с незаконными вторжениями в чужие дома.

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