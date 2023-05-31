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В Госдуме призвали не вводить запрет на съемку летящих дронов

Депутат Госдумы Кузнецов назвал нецелесообразным введение запрета на съемку дронов

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Depositphotos

Вводить запрет на съемку летящих беспилотников нецелесообразно, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Государственной думы по обороне Дмитрий Кузнецов. В противном случае, по его мнению, может возникнуть раскол в обществе, что для страны опаснее всего.

«Мы должны заниматься не запрещением, в первую очередь, а тем, что помогает людям и вносит вклад в победу. Чиновники должны перестать о своем кармане думать, а думать об интересах народа в критическое для страны время. И я бы хотел, чтобы все эти удары по Рублевке к этому привели, а не к тому, что что-то опять запретили», — подчеркнул Кузнецов.

По мнению парламентария налет дронов на Москву, в первую очередь, попытка противника раскачать ситуацию внутри России, чего допустить ни в коем случае нельзя.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

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