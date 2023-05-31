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Москвичей предупредили о дождях 31 мая

Облачная и дождливая погода ожидается в столице в среду, 31 мая, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта. Пересекая регион с запада на восток, он сделает погоду облачной, вечером с прояснениями, пройдут дожди, наиболее заметными они ожидаются в середине дня», – цитирует Лекса «Москва 24».

Воздух в городе прогреется до 14–16 градусов, в Подмосковье – до 12–17 градусов. Синоптик обратил внимание, что такой температурный фон больше характерен для конца апреля. Ожидается северо-западный и западный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Показатели атмосферного давления будут чуть ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба.

Однако уже в четверг, 1 июня, будет теплее, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Леус спрогнозировал погоду без осадков с температурой выше 20 градусов.

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