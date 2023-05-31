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Россиян раздражает вспыльчивость и некомпетентность в начальниках

SuperJob: каждого третьего россиянина раздражает непосредственный руководитель

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Depositphotos

В руководителях россиян раздражает вспыльчивость и некомпетентность. Не имеет претензий только каждый третий. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самой раздражающей привычкой начальства для россиян является вспыльчивость, особенно выражающаяся агрессией и криком, — ее назвали 7% работающих. 4% респондентов раздражает некомпетентность руководства. По 3% россиян негативно относятся к таким привычкам руководителя, как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. В руководителях также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 2%). По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

Только каждого третьего россиянина ничего не раздражает в своем руководителе (31%).

Женщин чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. Прокрастинация и недисциплинированность начальника также больше раздражает женщин. Мужчины же чуть чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.

Ранее стало известно, сколько работодателей в Москве готовы нанимать родственников сотрудников.

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