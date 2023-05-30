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В Ростовской области мужчина попросил суд простить жену, ударившую его ножом в грудь

В Ростовской области жена ударила мужа ножом, так как он бросил в нее замороженную курицу

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Depositphotos

В Батайске муж попросил не судить жену, которая ударила его ножом, после того как мужчина бросил в нее замороженную курицу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в день происшествия мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, с собой он принес замороженную курицу. Дома его встретили 41-летняя жена, теща и двое детей. Супруге не нравилось пьянство мужа, поэтому она попросила его уйти из дома.

В ходе конфликта потерпевший бросил в жену курицу. Тогда на защиту дочери пришла ее мать, однако мужчина бросил курицу и в тещу. После этого он ушел спать.

Через пару часов мужчина проснулся и снова начал ссориться с женой. Он собирался бросить в нее табуретку, однако жена его опередила и ударила ножом в грудь.

Члены семьи сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали.

Потерпевший не хотел сообщать о произошедшем в полицию, так как помирился с женой, но врачи были обязаны передать информацию сотрудникам правоохранительных органов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Материалы уже были направлены в суд. Потерпевший написал ходатайство, в котором попросил не судить жену.

Ранее в Подмосковье первоклассник с ножом бросился защищать мать от пьяного отца.

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