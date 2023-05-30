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Основательницу Theranos Элизабет Холмс отправят в тюрьму в Техасе для отбывания наказания

NYT: Элизабет Холмс, приговоренную к 11 годам лишения свободы, отправят в тюрьму в Техасе

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Mike Blake/Reuters

Основательницу Theranos Элизабет Холмс, приговоренную к 11 годам лишения свободы за мошенничество, отправят отбывать наказание в тюрьму в Техасе. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, во вторник, 30 мая 2023 года, Элизабет Холмс, начнет отбывать наказание в федеральной тюрьме в Техасе. Предпринимательницу обяжут работать на производстве или в кафетерии. Перед этим она может пройти тестирование по бизнесу, математике, логике, социальным навыкам и механике, чтобы оценить свои способности. Холмс предоставят работу, исходя из ее навыков.

Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году, когда ей было 19 лет. В 2012 году предпринимательница объявила о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови. Спустя несколько месяцев после работы Theranos клиенты стали массово жаловаться на устройства компании из-за большого количества ошибок. Позже стало известно, что технология проведения анализа крови, о которой объявляла Холмс, была поддельной. 15 марта 2018 года бизнесвумен предъявили обвинения в мошенничестве. Cейчас Forbes оценивает стоимость ее активов в $0.

Элизабет Холмс была признана виновной в обмане инвесторов, суд в Сан-Хосе приговорил ее к 11 годам и трем месяцам тюрьмы. Также ее обязали выплатить штраф в размере $400 млн.

Ранее основательница Theranos родила второго ребенка, пытаясь избежать тюремного заключения.

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