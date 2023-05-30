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В Казани задержали директора НИИ агрохимии и почвоведения по подозрению в мошенничестве

В Казани директора НИИ агрохимии и почвоведения подозревают в хищении премий сотрудников

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Елена Прищепенко/VK

В Казани задержали директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко. Кандидата сельскохозяйственных наук подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает «Бизнес online».

По данным издания, один из сотрудников НИИ сообщил полицейским, что начальство выписывает подчиненным премии, а потом заставляет возвращать их обратно наличными. Когда информатору в очередной раз выписали премию, он зашел в кабинет Елены Прищепенко вместе с записывающими устройствами. Момент передачи денег был зафиксирован.

Через какое-то время сотрудники правоохранительных органов зафиксировали еще четыре подобных эпизода.

В отношении Елены Прищепенко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По предварительным данным, общая сумма ущерба составила 480 тыс. руб. Сейчас следователи устанавливают точное число потерпевших. Директору НИИ грозит до шести лет лишения свободы.

Прищепенко задержали 24 мая 2023 года. Суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца.

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