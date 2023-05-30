Появились кадры с места падения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону

Telegram-канал «112» опубликовал фотографии с места обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла одна женщина и еще семь детей получили травмы.

По информации канала, группа с детьми пряталась от дождя под навесом во время спортивных соревнований, но трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись. Детей доставили в больницу, на данный момент их состояние классифицируется как удовлетворительное. Женщина, сопровождавшая группу, скончалась по пути в госпиталь в машине скорой помощи из-за получения тяжелой травмы.

Ранее в региональном управлении МЧС заявили, что при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону умерла одна женщина, еще семеро детей получили травмы. Позднее число пострадавших увеличилось до девяти. В МЧС указали, что это взрослые.