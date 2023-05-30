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В Госдуме рассказали, что делать гражданам при виде беспилотника

Депутат Гурулев: при виде беспилотника гражданам нужно сообщить о нем по номеру 112

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Кадр из видео/Телеграм-канал SHOT

Жителям при обнаружении беспилотника не стоит снимать его, единственно верное решение — сообщить о нем экстренным службам по номеру 112. Об этом Life сказал член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев.

«Первое, что нужно делать, сообщить по номеру 112, что видел беспилотник в районе таком-то. Больше делать ничего не надо», — объяснил он.

Депутат также отметил, что в России вскоре могут принять закон, который установит уголовную ответственность за съемку полетов дронов. По словам Гурулева, подобные действия могут помочь противнику скорректировать огонь. Он уточнил, что на Украине также используется такая практика.

30 мая Baza сообщала, что порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области. Часть из них зацепилась за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

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