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Россия стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах

WuBlockchain: россияне заняли четверть трафика на одной из крупнейших криптобирж

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Dado Ruvic/Reuters

Россия по итогам апреля вошла в число крупнейших стран-источников трафика на мировых криптобиржах по оценке издания Wu Blockchain.

Доля российского трафика на третьей по объему площадке Bybit достигла 25%. Среди других популярных среди россиян криптобирж — Bitget (9%), MEXC (9%), OKX (8%) и Bitfinex (10%).

На днях стало известно, что клиенты обанкротившейся в ноябре 2022 года FTX все же могут вернуть вложенные средства. Размер задолженности криптовалютной площадки перед клиентами оценивается в $11,2 млрд, при этом сейчас в распоряжении FTX находится порядка $14,6-16,3 млрд. Рассчитавшись по долгам, биржа планирует пустить оставшиеся средства на выплату процентов кредиторам. Для большинства ставка составит 9%.

До этого сообщалось, что в России хотят ужесточить контроль за майнингом криптовалют в жилых помещениях.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.

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