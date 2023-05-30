Экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе в Сургуте дочь своего бывшего начальника

Пьяный экс-полицейский сбил дочь своего бывшего руководителя на пешеходном переходе в Сургуте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

В Сургуте на Университетской улице произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Судя по записи видеорегистратора, потерпевшая находилась примерно на середине пешеходного перехода, когда на нее наехал внедорожник, завершавший перестроение.

Как стало известно, за рулем автомобиля сидел бывший гаишник, а пострадавшей в аварии оказалась дочь его бывшего руководителя в Госавтоинспекции. Также выяснилось, что виновник наезда в тот момент был пьян.

В настоящий момент по факту дорожного инцидента проходит проверка.

Сегодня сообщалось, что в Приамурье двое пьяных мужчин наехали на полицейского, который пытался их остановить.