Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе в Сургуте дочь своего бывшего начальника

Пьяный бывший гаишник сбил дочь своего экс-руководителя на пешеходном переходе в Сургуте

Пьяный экс-полицейский сбил дочь своего бывшего руководителя на пешеходном переходе в Сургуте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

В Сургуте на Университетской улице произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Судя по записи видеорегистратора, потерпевшая находилась примерно на середине пешеходного перехода, когда на нее наехал внедорожник, завершавший перестроение.

Как стало известно, за рулем автомобиля сидел бывший гаишник, а пострадавшей в аварии оказалась дочь его бывшего руководителя в Госавтоинспекции. Также выяснилось, что виновник наезда в тот момент был пьян.

В настоящий момент по факту дорожного инцидента проходит проверка.

Сегодня сообщалось, что в Приамурье двое пьяных мужчин наехали на полицейского, который пытался их остановить.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях