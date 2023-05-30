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В Новой Москве в результате атаки дрона ранена жительница дома

В Новой Москве легко ранена жительница дома, в который попал беспилотник

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В Новой Москве в результате атаки дрона ранена жительница дома на улице Атласова в Новой Москве, сообщает ТАСС с места событий.

По словам одного из жителей дома, в результате ЧП квартиру затопило, а самих жителей, чьи квартиры повреждены, разместили в гостиницах.

Ранее Следственный комитет начал расследовать факты падения беспилотников в столице утром 30 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.

Как пояснили в Следкоме, в результате падения БПЛА в ряде зданий в Москве произошли незначительные повреждения.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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