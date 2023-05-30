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В Москве началась проверка канализационных люков

Baza: в центре Москвы полицейские проверяют канализационные люки

В центре Москвы, по предварительным сведениям, сотрудники полиции с утра проверяют канализационные люки. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации очевидцев, стражи порядка вместе с работниками водоканала осматривают канализационные люки с фонариками. Полицейские открывают люки, проверяют и затем направляются к следующим.

«С чем связана такая проверка — неизвестно», — добавили в издании.

Другие подробности по ситуации с профилактическими мероприятиями в Москве не приводятся.

Утром 30 мая экстренные ведомства сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медицинская помощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

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