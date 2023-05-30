В РЖД прокомментировали сход нескольких вагонов с газом и бензином в Ульяновской области

В компании «Российские железные дороги» заявили, что сход двух вагонов с рельсов на станции «Ульяновск-2» с газовым конденсатом не создал угрозы экологии. Об этом сообщают в издании «Улпресса» со ссылкой на РЖД.

«30 мая в 5.20 на станции «Ульяновск-2» две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов при производстве маневровых работ...», — приводит газета комментарий перевозчика.

Известно, что в результате происшествия не было пострадавших, разлива грунта не произошло. Опасности для экологии региона нет, добавили в РЖД.

Также сейчас на месте ЧП работает восстановительный поезд со станции Ульяновск-1.

Движение поездов на станции идет в штатном режиме. Сход вагонов с рельсов произошел не из-за диверсии, данная версия не прорабатывается, добавили в газете.

Ранее СК сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту схода грузовых вагонов с рельсов в Забайкальском крае.