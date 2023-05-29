В Новороссийске врачи обнаружили в сердце женщины 20-сантиметровый катетер

В Новороссийске из сердца женщины был удален 20-сантиметровый катетер. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы №1 в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в городскую больницу экстренно поступила 52-летняя женщина. Пациентка почувствовала внезапную боль и жжение в месте, где находился катетер, который является частью имплантированной в тело местной жительницы венозной портсистемы.

Рентген показал, что 20-сантиметровый катетер оторвался и мигрировал в правые отделы сердца. Нахождение инородного тела в органе могло стать угрозой жизни, поэтому пациентку экстренно госпитализировали. Ей удалили катетер из полости сердца под рентген-контролем с помощью специальных ловушек. Операция не потребовала проведения наркоза.

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