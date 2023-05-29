Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прилив унес припаркованный автомобиль мужчины в море

В Британии прилив унес в море припаркованный рядом с берегом автомобиль

В Британии автомобиль мужчины унесло в открытое море, так как он припарковался слишком близко к берегу, пишет LADBible. Пока хозяин машины занимался своими делами, начался прилив.

Сообщается, что первыми, кто увидел уплывающий автомобиль, были сотрудники береговой охраны. Они объяснили, что прибыли на место происшествия рано утром, чтобы убедиться, что ситуация урегулирована должным образом и машина благополучно возвращена на берег.

Позже в соцсетях были опубликованы кадры с места событий. Пользователи осудили владельца автомобиля за беспечность и считают, что своими действиями он нанес вред экологии.

«Надеюсь, с него возьмут деньги за усилия и затраты, связанные с этой глупостью», — добавили люди.

Ранее женщина провалилась в шахту лифта, пытаясь найти парковочное место, находясь за рулем автомобиля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях