Прилив унес припаркованный автомобиль мужчины в море

В Британии автомобиль мужчины унесло в открытое море, так как он припарковался слишком близко к берегу, пишет LADBible. Пока хозяин машины занимался своими делами, начался прилив.

Сообщается, что первыми, кто увидел уплывающий автомобиль, были сотрудники береговой охраны. Они объяснили, что прибыли на место происшествия рано утром, чтобы убедиться, что ситуация урегулирована должным образом и машина благополучно возвращена на берег.

Позже в соцсетях были опубликованы кадры с места событий. Пользователи осудили владельца автомобиля за беспечность и считают, что своими действиями он нанес вред экологии.

«Надеюсь, с него возьмут деньги за усилия и затраты, связанные с этой глупостью», — добавили люди.

Ранее женщина провалилась в шахту лифта, пытаясь найти парковочное место, находясь за рулем автомобиля.