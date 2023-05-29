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В Подмосковье завершилось строительство всех домов «Урбан Групп»

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Пресс-служба администрации Московской области

В Подмосковье завершилось строительство всех домов ГК «Урбан Групп», который объявил о банкротстве в июле 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Московской области.

«У дольщиков в Подмосковье было связано много переживаний и тревог с объектами «Урбан Групп». В свое время компания начала строить 65 домов. Более 1,9 тысяч дольщиков получат долгожданные ключи, и таким образом мы поставим точку в эпопее с «Урбан Групп», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для восстановления прав пострадавших участников долевого строительства на уровне правительства РФ была разработана «дорожная карта», согласно которой достраивал МКД «Фонд развития территорий». Благодаря этому более 15,6 тыс. человек получили жилье или находятся в процессе его получения, еще почти 700 дольщикам выплатили компенсации.

«В общей сложности «Фонд развития территорий», которому были переданы права и обязанности застройщика, за четыре года возвел почти 1,3 млн квадратных метров жилья. Я благодарю команду ФРТ за проделанную работу, а граждан, ждавших свои квартиры, за терпение и понимание», - сказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

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