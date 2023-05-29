В Волгоградской области пантера напала на семилетнюю девочку

В Городищенском районе Волгоградской области пантера напала на семилетнюю девочку, которая с родителями пришла в контактный зоопарк. Первоклассница получила рвано-скальпированную рану височной области. Об этом сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным издания, 27 мая 2023 года семилетняя девочка вместе с родителями приехала в контактный зоопарк, расположенный в хуторе Вертячий. Первоклассница близко подошла к пантере, которая напала на нее. Врачи диагностировали у девочки рвано-скальпированную рану височной области, которая была получена в результате удара лапой животного.

Школьнице было оказано необходимое лечение, после чего она была отпущена домой.

Пресс-служба СУ СК по Волгоградской области в официальном Telegram-канале сообщает, что по факту нападения животного была организована проверка по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, будет дана юридическая оценка законности функционирования зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Москве пони дважды ударил ребенка, он госпитализирован с переломами.